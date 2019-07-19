Похоронщики убеждали родственников, что чужая бабушка - это их покойница

Сотрудники похоронной фирмы в подмосковном Королёве по ошибке выдали родственникам тело чужой бабушки.

Утром 19 июля семья ветерана войны Лидия Ивановны Вильчик, которая не дожила до своего столетия всего полгода, приехала к "Королёвскому похоронном дому".

Туда из отделения судмедэкспертизы должны были привезти тело женщины. Однако похоронная служба доставила им другую бабушку, но в одежде и в гробу, которые были приготовлены для Лидия Ивановны, пишет портал "Подмосковье сегодня".

При этом в похоронном бюро родственников убеждали, что это их бабушка, несмотря на то, что вместе с усопшей обнаружили отметку с другой фамилией.

Правнучка Лидии Ивановны заявляет, что сотрудники похоронного дома не признавали своей ошибки. Семья покойной настаивает на ДНК-тесте, но для этого у трупа потребуется отрезать палец.

"Мы выяснили, что нашу бабушку выдали другим людям, а их бабушку — нам", – рассказала убитая горем родственница Лидии Вильчик.

Она также добавила, что их бабушку уже забрали и собираются похоронить в Сергиевом Посаде.

Семья вызвала полицию. Сотрудники органов опросили заявителей и сотрудников фирмы. Родственники все еще надеются получить свою бабушку назад.

Замдиректора "Королёвского похоронного дома" Константин Баранов в итоге признал, что бабушек действительно перепутали, но добавил, что факт путаницы подтвердится только после прибытия родственников другой бабушки.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Апатиты выясняет, как в морге перепутали трех покойниц.