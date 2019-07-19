Пытки в тайной тюрьме СБУ сравнили с практиками СС

В секретной тюрьме батальона "Азов", которую журналисты обнаружили в аэропорту Мариуполя, применялись самые изощренные пытки. Они напоминают методы такой нацисткой организации, как СС, считает Глава Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны.

Символика батальона "Азов" неслучайно напоминает нацистскую, отмечает Новотны. Он добавил, что ему стыдно за своего соотечественника Яромира Штетина. Так как тот на посту представителя Чехии в Европарламенте положительно отзывался об этом украинском подразделении.

Станислав Новотны напомнил, что согласно международным нормам, пытать нельзя никого. Пока на Украине существует мариупольская тюрьма, Незалежной будет трудно занять свое место в ЕС.

Напомним, ранее агентство РИА Новости опубликовало новые доказательства существования тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя. Ее контролирует националистический батальон "Азов" с молчаливого согласия СБУ.