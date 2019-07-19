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Ситуация на Украине 33 минуты назад
Даниил Безсонов: в ожидании перемирия в Донбассе гибнут мирные люди
"Обстрелы на Донбассе продолжаются, война продолжается. С момента инаугурации президента Зеленского у нас погибли двое гражданских и 21 человек получили ранения разной степени тяжести", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" начальник пресс-службы ДНР Даниил Безсонов.
"За прошедшие сутки украинские боевики нарушили режим прекращения огня несколько раз, выпустив по территории ДНР более 100 мин, из них сорок две 120-миллиметрового калибра. 19 июля утром был нанесен артиллерийский удар по побережью рядом селом Самсоново, на западе от Новоазовска. Удар был нанесен именно по берегу моря, где отдыхали люди. Прилетело 6 снарядов калибра 150 миллиметров. Никаких военных позиций там нет, это далеко в тылу", — рассказал представитель ДНР.
Сразу после того, как в Донбассе объявили о грядущем бессрочном перемирии, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ погибла местная жительница. Пожилая женщина получила осколочное ранение ног, но, несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.
Владимир Зеленский уже не раз заявлял гражданам, что хочет прекратить боевой конфликт на юго-востоке Украины. Однако при его правлении обстрелы близ линии разграничения лишь усилились, отметил Даниил Безсонов.
21 июля с 00:01 по киевскому времени в Донбассе должны прекратить стрелять. Участники контактной группы в Минске согласовали бессрочное перемирие и надеются, что на этот раз стороны конфликта будут его соблюдать. Для этого приняты дополнительные меры: это отказ от любых наступательных действий, диверсионных и разведывательных операций, любого вида огня, включая снайперский, и размещения вооружений вблизи населенных пунктов.
По этому поводу Даниил Безсонов отметил, что это будет уже 23 перемирие на его памяти.
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