Чурикову перевели в отделение острых эндотоксикозов

Народная артистка СССР Инна Чурикова переведена из реанимации НИИ имени Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов. Актриса находится в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС.

Инну Чурикову госпитализировали после падения – травму она получила во время спектакля на сцене театра "Русская песня".