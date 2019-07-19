Прерванный взлет "Боинга" в Шереметьеве: экипаж действовал четко и правильно
К ЧП на борту рейса Москва — Ереван могла привести поломка в системе кондиционирования. Пока это одна из основных версий. Точную причину сейчас устанавливают эксперты. В кабине "Боинга" сработал датчик задымления, когда самолет разгонялся перед взлетом в Шереметьеве. Во время эвакуации пострадали восемь человек.
Это просто удача, что "Боинг" не успел подняться в воздух. Около часа ночи по московскому времени самолет авиакомпании NordWind уже начал набирать скорость на взлетной полосе, чтобы оторваться от земли. В этот момент в кабине пилотов началось задымление.
Рейс должен был вылететь в Ереван. На борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа. После возникновения нештатной ситуации летчики приняли решение об экстренной эвакуации. Люди покидали судно по надувным трапам.
Очевидцы говорят: была паника. Восемь человек пострадали в давке, двое были госпитализированы с переломами и ушибами. Один пассажир, спасая внучку, неудачно спрыгнул с крыла самолета и повредил ногу.
- Дым в самолете, народ кричит — прыгайте, прыгайте! Еле-еле внучку выкинул! С крыла прыгаю — и так получилось, ногу поломал!
На кадрах видно: один из двигателей "Боинга-737" вскрыли техники. Устанавливали причину инцидента. В Следственном комитете на транспорте начали проверку.
"Предварительно установлено, что причиной авиационного события является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон. Следов возгорания и пожара не установлено", — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.
По чьей вине была нарушен технический регламент, еще предстоит выяснить, но сами летчики действовали четко по инструкции.
"В системе кондиционирования в самолете циркуляция воздуха большая, и, естественно, дым распространился на всю пассажирскую кабину. Поэтому действия экипажа совершенно правильные — это прекращение взлета и эвакуация пассажиров", — говорит летчик 1-го класса, капитан А320 Андрей Литвинов.
Резервный борт авиакомпании NordWind отправился в столицу Армении через четыре часа и благополучно приземлился в аэропорту Еревана. Однако 28 пассажиров, купивших билеты на рейс, лететь отказались.
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