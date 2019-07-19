Критика от президента: Путин лично проконтролирует ход работ в Иркутской области

Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий стихийного бедствия в Иркутской области. Плохо организованы оповещение граждан, выдача гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры и жилья. Президент пообещал вернуться в регион в сентябре и лично проверить, как все сделано, пишет агентство ТАСС.



Напомним, 19 июня президент прилетел в Иркутскую область, где провел совещание, посвященное ликвидации последствий наводнения.

Отдельно глава государства остановился на сельском хозяйстве. Путин поручил как можно скорее оценить ущерб, нанесенный водой, и наладить выплату компенсаций пострадавшим фермерам. Кроме того, президент напомнил, что многие жители региона потеряли свои дачи и садовые участки. Местным чиновникам необходимо сформировать план помощи таким людям и согласовать его с федеральными властями, распорядился Владимир Путин.

Также президент считает необходимым запретить строительство жилья в зонах, которые может затопить. В Земельном кодексе страны такое ограничение есть давно, однако на практике оно не работает. Путин призвал как можно скорее составить список опасных зон.

В заключении мэр Тулуна Юрий Карих обратился к главе государства с просьбой создать в городе производство. По его словам, работы в населенном пункте нет, поэтому многие жители планируют уехать. Владимир Путин пообещал обдумать идею Карих.

В конце июня 2019 года сразу несколько районов Иркутской области начало затапливать. В воде оказались 11 тысяч домов, где проживают 38 тысяч человек. Жертвами стихии стали 25 человек, еще 7 пропали без вести. Сильнее всего от наводнения пострадали города Тулун и Нижнеудинск.