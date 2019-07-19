Патриарх Кирилл заявил, что за гламуром нет ни святости, ни духовного содержания

Патриарх Кирилл во время визита в Сергиев Посад рассказал об отличиях гламура от святости и открыл мемориальный комплекс "Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий".

Патриарх Московский и всея Руси обратился к словам святителя Иоанна Златоуста о том, что со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость.

"За гламуром нет ни святости, ни духовного содержания, это всего лишь внешняя привлекательность при внутренней пустоте. Многие современные фильмы и телепрограммы можно оценить как попытку придать внешнюю привлекательность при ничтожном содержании", — обращение патриарха к паломникам Троице-Сергиевой лавры приводит РИА Новости.

Епископ Русской Православной церкви утверждает, что "гламурные потуги" ничего не дают сознанию и душам людей и не создают подлинное великолепие. Предстоятель добавил, что истинное великолепие достижимо только когда красота сочетается с упорной работой над внутренним миром.

Мемориальный комплекс "Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий", освященный патриархом, состоит из креста с терновым венцом, неугасающей лампады, Соловецкого камня и памятников расстрелянному священнику Павлу Флоренскому, преподобномученику Крониду и преподобномученице Елисавете Феодоровне.