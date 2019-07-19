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19 июля 201916:27

Дана Борисова возмутила украинских националистов

Global Look Press

Украинские националисты выразили возмущение по факту приезда в Киев российской телеведущей Даны Борисовой.

На своей странице в Instagram она выложила серию фотографий с Майдана. Борисова рассказала о причине посещения Украины. По ее словам, она приехала на съемки для телешоу "Пацанки", где станет наставницей проекта. Телеведущая поделилась положительными впечатлениями насчет того, что "безумно рада снова оказаться" возле Монумента Независимости. Как отметила Борисова, сама она в свое время прожила три месяца в украинской столице.

Далеко не все пользователи разделили восторг телеведущей. Дане Борисовой пришлось столкнуться с русофобской волной комментариев от пользователей Instagram. Многие начали писать гневные высказывания в адрес владелицы аккаунта, поскольку удивились тому, что ее пропустили в страну, ведь после 2014 года она посещала Крым.

"А какой пароль вы называли? Наверное, что-то плохое в адрес России пришлось сказать?", — написал ilya_riga.

"Путин вас обратно в Россию не впустит, если увидит эти фото", — прокомментировала kateryna171922.

"Тебе здесь не рады", — отметила salam_nop.

"Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать", — написал peksymov.

Заместитель председателя движения "За украиноязычный Киев" и бывший координатор "Геть от Москвы!" Андрей Смолий также не смог сдержать своего возмущения и написал русофобский пост на своей странице в Facebook. "Рашисты снова в Киеве", — начал свою публикацию Смолий. Он задал вопрос СБУ и Госпогранслужбе, спрашивая о том, неужели им неизвестно, что это "лицо" посещало Крым? "Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии", — отметил Смолий.

Позицию зампреда националистического движения разделили многие пользователи социальной сети. Некоторые даже допустили, что скоро по Украине будут официально передвигаться российские танки.

Нашлись и те подписчики в Instagram, которые с радостью отнеслись к приезду Даны Борисовой. Многие пообещали смотреть новый сезон проекта с участием телеведущей, а также пригласили в другие украинские города.

 

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