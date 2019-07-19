В Одинцове пройдет крупнейший в мире фестиваль граффити

Уникальный музей под открытым небом скоро появится в Подмосковье. Лучшие мастера граффити со всего мира изменят до неузнаваемости Новую Трехгорку. Там уже готовят место для будущих произведений искусства.

Микрорайон Новая Трехгорка в Одинцове — типичная спальная застройка, каких много в Подмосковье. Но скоро здесь появится настоящая картинная галерея под открытым небом. Причем холстами станут фасады домов.

- У нас прилетает художник из Испании с двумя ассистентами, легендарный художник на следующем доме, который мы сейчас видим, из Нью-Йорка. Здесь у нас будут рисовать известные художники из России.

Превратить панельные дома в произведения искусства возьмутся художники из 26 стран мира. Лучшие из лучших — звезды в мире граффити.

Пока мастера еще пакуют свои инструменты и только собираются приехать в Москву, местные коммунальные службы готовят будущие полотна. В ожидании крупнейшего фестиваля граффити — и местные жители.

- Нигде такого не было, в России еще не было. Были единичные случаи покраски на домах, но у нас будет круто!

- Наш район станет известен большим грандиозным событием, и вместо серых стен мы увидим произведения искусства, которые будут радовать!

Общий размер граффити — более 38 тысяч квадратных метров, новый мировой рекорд. В студии организаторы фестиваля показывают эскизы картин, которые украсят улицы города. Для такого необычного музея выбрали самые яркие работы.

"Более 100 художников со всего мира, в одной локации, один месяц — наверное, это самый большой музей под открытым небом мурал-арта в мире", — говорит организатор фестиваля, художник Дмитрий Левочкин.

Организаторы фестиваля получили президентский грант и поддержку местного правительства. Готовились на протяжении года. Краски, инструменты, видео и звуковое оборудование — почти все готово к Urban Morphogenesis. Фестиваль будет идти почти месяц. Начало крупнейшего граффити-представления — уже через неделю.