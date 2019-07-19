Призер Олимпийских игр Джонсон покончил с собой

Канадский хоккеист Грег Джонсон умер в возрасте 48 лет. Тело спортсмена было найдено утром в собственном доме. Причиной смерти Джонсона стало самоубийство. Мужчина не оставил предсмертной записки.

Как сообщает Detroit Free Press, большую часть карьеры игрок провел в клубе Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл Предаторз". Экс-форвард "хищников" выступал в НХЛ с 1993 года по 2006 год.

Джонсон в составе сборной Канады стал серебряным призером Олимпийских игр в 1994 году. В НХЛ он провел 785 матчей и набрал 369 (145+224) баллов.