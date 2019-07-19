В сочинском "Сириусе" создали дрон для поиска пропавших в лесу людей

В сочинском "Сириусе" разработали дрон для поиска потерявшихся в лесу людей. Устройство уже испытали на территории ботанического сада. Оно самостоятельно пролетело между кустами и деревьями и передало в центр управления полетом кадры с воздуха, сообщают "Вести Сочи".

Беспилотник был разработан участниками научно-технологической образовательной программы "Большие вызовы". "Воспитанники центра создали дрон, способный без помощи операторов пролететь между деревьями и отсканировать определенный участок леса. Он устойчив к переменам освещения, и ориентируется в пространстве при помощи ультразвуковых и лазерных дальномеров, а также видеокамеры машинного зрения", — рассказала руководителя проекта Елена Никитина.

В разработке аппарата приняли участие школьники из Московской, Курской, Волгоградской областей, Татарстана и Москвы. Инициаторы проекта отметили, что использовать такой дрон можно в условиях ограниченной доступности. Следовательно, во много раз увеличится эффективность спасательных и разведывательных работ, а также скорость обнаружения пропавших в лесу людей.