Следком отреагировал на видео с варкой антисанитарного сыра

Частную сыроварню в Нижегородской области проверяют следователи управления Следственного комитета России. Проверка проводится после сюжета телекомпании "Сети НН". На видео видно, как оголенные мужчины варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены.

Информацию о проверке разместил сайт главка Следкома по Нижегородской области. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Рассадник антисанитарии находится в Воротынском районе.

Тележурналистов, делавших сюжет об этом производстве, месяц назад пытались обвинить в краже сыра, подбросив им продукт сомнительного качества. После этого предприятие, с которого отходы сбрасывались в ближайшие реки и озера, было закрыто. Но оказалось, что сыроварня просто переехало на другой берег Волги.

В помещения сыроварни сотрудники заходили в той же обуви, в которой ходили по улице, а работники не надевали на руки даже резиновых перчаток. Руки рабочие при этом вытирали о свою единственную одежду – трусы.

В 2014 году Омская сырная фабрика была закрыта по распоряжению Роспотребнадзора после того, как выяснилось, что рабочие мылись в используемом для производства молоке потому, что на предприятии не было места, где принять до смены и после нее не только душ, но даже вымыть руки. Фотографии забав в цехах омского торгового дома "Сыры" попали в Сеть. На них один из сотрудников завода демонстрировал снятые им в процессе купаний тренировочные штаны.

Здесь рабочие с 2011 года изготавливали сыры-косички с пикантным содержимым, которое попадало в продукцию с их тел.

С момента закрытия омской фабрики прошло уже пять лет, однако технология производства "пикантных" сыров-косичек так с тех пор и не изменилась.