Попавший в аварию баскетболист сборной Сербии выведен из комы

Известный игрок "Црвены Звезды" и сборной Сербии по баскетболу Огнен Кузмич, получивший серьезные травмы во время ДТП, вышел из комы. Об этом сообщила пресс-служба сербского клуба.

В настоящее время Кузмич уже может самостоятельно дышать. Он находится в сознании и контактирует с лечащими врачами. Представители "Црвены Звезды" 19 июля посетили баскетболиста в больнице.

Напомним, что 14 июля автомобиль Кузмича выехал на полосу встречного движения. Инцидент произошел в Боснии и Герцеговине. В результате лобового столкновения баскетболист получил черепно-мозговую травму. Кроме того, у спортсмена был диагностирован перелом челюсти. Позднее в больнице Белграда Кузмич был успешно прооперирован.