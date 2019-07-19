Маас вернул Галерее Уффици картину, которую украл капрал

Ранее украденную картину нидерландского художника Яна ван Хейсума "Ваза с цветами" вернули во флорентийскую Галерею Уффици.

Натюрморт итальянцам лично передал глава МИД ФРГ Хейко Маас в ходе церемонии в Палаццо Питти, на которой присутствовали министры культуры и иностранных дел Италии, а также руководство флорентейской галереи.

Картину "Ваза с цветами" 75 лет назад для своей жены украл унтер-офицер отступавших немецких войск. Произведение 18 века хранилось в коллекции Палаццо Питти с 1824 года до 1940 года, когда дворец был эвакуирован. "Ваза с цветами" находилась с другими картинами в деревянном ящике, с которыми ее перевезли на виллу Медичи в город Поджо-а-Каяно. Через три года картина вместе с остальными произведениями искусства попала в руки немецких военных. Когда они приступили к выводу войск из Италии, творения подготовили к отправке в Германию. Деревянный ящик был вскрыт, потому немецкий капрал, увидев картину, решил заполучить ее и отправить в подарок своей жене в Германию, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт галереи.

О местонахождении картины ничего не было известно вплоть до 1989 года, пока немецкая семья, во владения которой попало полотно, не обратилась в мюнхенскую Старую Пинакотеку, чтобы узнать происхождение картины и ее стоимость.

Министр культуры и культурного наследия Италии Альберто Бонисоли заявил, что возвращение картины в Италию — это "победа культурной дипломатии", а день ее вручения галерее — исторический.

Ранее сообщалось, что директор Галереи Уффици Эйке Шмидт обратилась к Германии с просьбой вернуть картину "Ваза с цветами", поскольку этот эпизод оставался "незалеченной раной войны".