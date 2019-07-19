После визита в Иркутскую область Путин прибыл в Челябинскую

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где посетит металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия и встретится с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, передает РИА Новости.

Визит главы государства в Магнитогорск проходит незадолго до Дня металлурга, который в этом году отмечается 21 июля.

Путин посетит агломерационную фабрику №5 — новое подразделение горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. Там он примет участие в церемонии вывода фабрики на полную мощность, а также пообщается с работниками комбината.

До этого руководитель страны посетил Магнитогорск 31 декабря 2018 года – после того как узнал о произошедшей в тот день в городе трагедии, когда в результате взрыва бытового газа погибли 39 человек. Президент побывал на месте трагедии, где провёл оперативное совещание в штабе МЧС, осмотрел дом, а затем посетил больницу, где находились пострадавшие.