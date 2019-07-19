Во французской армии появится "Красная команда"

Французским военным не хватает фантазии. Для того, чтобы спрогнозировать возможные угрозы будущего, военным поможет небольшая команда писателей-фантастов. Агентство оборонных инноваций (AID) министерства обороны Франции создаст "Красную команду" (Red Team) из 4-5 человек, которая будет предлагать армии возможные разрушительные сценарии.

Прогнозисты и писатели-фантасты будут предлагать армии Франции отреагировать на ту или иную фантастическую ситуацию, поясняет РИА Новости. Они будут предлагать сценарии, которые военные даже не могли бы придумать.

Название Red Team заимствовано из сферы кибербезопасности, Этим термином обозначают команду специалистов, которые симулируют атаку или угрозу для выявления уязвимых мест инфраструктуры. В сферу информационных технологий "Красная команда" пришла как раз из военной среды, где он обозначал условного противника на учениях.

"Красная команда" будет представлять себя на месте вражеских агентов, которые будут продумывать, как можно использовать инновационные технологии, например, искусственный интеллект, в злонамеренных целях. Они же будут разрабатывать возможности для противостояния возможным угрозам. Работа этого спецподразделения военных фантастов будет абсолютно секретной и из-за деликатности миссии, а также из предосторожности, чтобы их идеи не вдохновили потенциальных противников Пятой Республики.