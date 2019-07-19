Вино помогло девушке диагностировать рак

Девушка из британского графства Ноттингемшир смогла обнаружить у себя смертельное заболевание с помощью бокала вина.

Лорен Фиренца во время семейного ужина выпила бокал вина. После него она почувствовала болезненный зуд в руке и шее. Сначала девушка не придала этим симптомам большого значения, поскольку решила, что это признаки простуды. Но недомогания повторились через два месяца, когда Фиренца снова пила вино. После этого 25-летняя девушка решила обратиться к врачам, сообщает издание Daily Mail.

Лорен сделали компьютерную томографию, которая позволила определить у нее злокачественную опухоль в правом легком — лимфому Ходжкин. Врачи объяснили девушке, что такие симптомы, как боль в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкоголя — признаки данного заболевания.

Фиренца уже прошла шесть курсов химиотерапии, которые позволили ей победить опасную болезнь. Специалисты посоветовали пройти ей еще два, чтобы исключить возможный рецидив. Сама девушка отметила, что пыталась сохранить контроль над раком, не позволив ему ее контролировать.