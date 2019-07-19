Профессия - российский народный Ширвиндт: в 85 лет актер признался, чем он разочаровал папу
День рождения отмечает актер, режиссер, театральный педагог, худрук театра Сатиры и непревзойденный исполнитель комических куплетов. Александру Ширвиндту – 85 лет. Свои пожелания артисту направил Владимир Путин, отметив талант и многогранность, которые так ценят коллеги и зрители. В фильмографии актера лучшие, любимые зрителями отечественные комедии. Хотя Ширвиндту выпадали и эпизодические роли, но все они сыграны гениально.
"Леди и джентльмены, сейчас я буду исполнять комические куплеты", — обещал Ширвиндт в фильме "Трое в лодки, не считая собаки".
В интеллигентной московской семье мечтали о карьере скрипача для Шуры. Наследник разочаровал.
"Пиликал я со страшной ненавистью. Несчастный мой папочка прятался от них в сортире. А сортир-то в коммуналке на 9 семей! Долго не высидишь", — вспоминает народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.
"Это только начало! Я обязательно буду петь в Большом театре в Москве. И если я не буду народным артистом, то хотя бы РСФСР!" – эти слова из фильма "Она вас любит" стали для Александра Анатольевича пророческими.
Актерство было неизбежно. Впрочем, быстро выяснилось, что Ширвиндт — это и есть профессия.
"Меня зовут Станиславский. А это мой друг – Немерович-Данченко", — представлялся Фросе Бурлаковой герой Ширвиндта в фильме "Приходите завтра".
- Чой-то я про вас слыхала. Токо вы больно молодой!
"Шура красив как Бог всегда был. Стать!" – делится своими впечатлениями от актера народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.
"Может, помахать им рукой? А Сусанна разрешила? Нет, тогда не надо никакой самодеятельности", — это отрывок уже из фильма "Самая обаятельная и привлекательная".
Дуэт на всю жизнь Ширвиндт-Державин спелись еще в детстве, под новогодней елкой.
"Если в прошлом году вы не снялись в 8 картинах, то в этом году — уже в 16! Рост налицо!" – разыгрывали забавные сценки два актера.
"Как-то Сталин сказал фразочку: незаменимых нет. Ерунда! Есть незаменимые", — вспоминал своих партнеров в кино и театре Михаила Державина и Андрея Миронова Ширвиндт.
"Неужели у меня инфлюэнца? Друзья мои, мы все неизлечимо больны!" – сокрушался герой Миронова в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
"Ну, куролесили, — признается в бурно проведенной молодости Александр Ширвиндт. — Это уже невесть что. Это сейчас страшно подумать: подъезжали к аэропорту Шереметьево. Он только отрылся. Вплотную к взлетной полосе Марк Анатольевич (Зазхаров) всегда режиссерское мышление проявлял: он заставлял нас раскладывать три костра. Представляешь, зажигали. Он бегал и кыш-кыш — отгонял самолеты".
"Где бы мы ни собирались и по сей день, чьи-то юбилеи, когда он что-то говорит — лучше сказать никто не умеет". – восхищается Ширвиндтом актер и продюсер Леонид Ярмольник.
"Позвольте, товарищи, у меня все ходя записаны!" – восклицает одноглазый шахматист из "12 стульев".
Большой актер без главных ролей в кино. Но эти эпизоды дорогого стоят!
Другое дело — театр. Сначала Ленком, вслед за Эфросом — Малая Бронная, и наконец, Сатира, где он уже 19 лет как худрук.
"Есть планета Ширвиндт, — восклицает народный артист России Федор Добронравов. – Так, как он живет, так, как он думает, играет, шутит, так не делает никто!"
В 2019 году юбилей и у театра — 95 лет. Отмечать дни рождения будут уже в октябре, на сцене. Лето Александр Анатольевич проводит традиционно с удочкой в руках.
"Сяду на Валдай. Я там 22 года сижу. И буду ждать терпеливо мерного подлещика", — мечтательно признается российский народный Ширвиндт.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин - Стоуну. Россияне и украинцы - один народ
- В Шереметьеве загорелся самолет с пассажирами
- Санкции против России и Турции: реакция МИД РФ
- Захарова о суде над Вышинским: вот и все европейские ценности
- Бузова не тупая. Мнение хоккеиста
Самое читаемое
-
После купания в море мужчину съели бактерии
- В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом
- Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
- Вышла из автобуса на скорости 30 км/ч: гибель 18-летней девушки попала на видео
- Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка
Телеканал "Россия"
-
Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Вышел первый трейлер фильма "Обитель" по роману Прилепина
Вести.Экономика
-
Цены на нефть подскочили на новостях об уничтожении США иранского беспилотника
- Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
- Отрицательная ставка ФРС приведет к хаосу в мировой экономике
- Как отрицательные ставки стали ловушкой для Европы
- Более 50 компаний переносят производство из Китая из-за торговой войны
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Дешево и с понтами: бэушные кабриолеты до 400 тысяч рублей
- Hyudai Solaris: не только фейслифт, но и совершенно новый мотор
- Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq
- Штраф за неоплату платной дороги будет астрономическим
- Из рептилоида - в качки. Тест обновленного Mitsubishi L200 (+видео)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Битва за жизнь: головы сиамских близнецов разделяли 50 часов 100 врачей
- Как антиоксиданты могут вызывать рак
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Продукты с сахарозаменителем убивают собак
Вести в 20.00
-
Вышинский рассказал об искажении судом действительности
- После визита в Иркутскую область Путин прибыл в Челябинскую
- Зеленский ссорится с чиновниками, а Порошенко отправили на галерку
- "Супрематический крест" закатали в асфальт
- Осень среди лета: москвичи стали чаще обращаться к психологам
Вести-Москва
-
Прерванный взлет "Боинга" в Шереметьеве: экипаж действовал четко и правильно
- Закрытый участок Сокольнической линии метро заработал на два дня раньше срока
- Зонты пригодятся москвичам вплоть до начала следующей недели
- Главная лестница "Ленинки" попала под реконструкцию
- Столичная сеть распознавания лиц станет крупнейшей в мире
- Дом в Пресненском районе столицы осыпает кирпичами прохожих и автомобили
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
В Израиле нашли огромный неолитический город
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии