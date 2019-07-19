Профессия - российский народный Ширвиндт: в 85 лет актер признался, чем он разочаровал папу

День рождения отмечает актер, режиссер, театральный педагог, худрук театра Сатиры и непревзойденный исполнитель комических куплетов. Александру Ширвиндту – 85 лет. Свои пожелания артисту направил Владимир Путин, отметив талант и многогранность, которые так ценят коллеги и зрители. В фильмографии актера лучшие, любимые зрителями отечественные комедии. Хотя Ширвиндту выпадали и эпизодические роли, но все они сыграны гениально.

"Леди и джентльмены, сейчас я буду исполнять комические куплеты", — обещал Ширвиндт в фильме "Трое в лодки, не считая собаки".

В интеллигентной московской семье мечтали о карьере скрипача для Шуры. Наследник разочаровал.

"Пиликал я со страшной ненавистью. Несчастный мой папочка прятался от них в сортире. А сортир-то в коммуналке на 9 семей! Долго не высидишь", — вспоминает народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

"Это только начало! Я обязательно буду петь в Большом театре в Москве. И если я не буду народным артистом, то хотя бы РСФСР!" – эти слова из фильма "Она вас любит" стали для Александра Анатольевича пророческими.

Актерство было неизбежно. Впрочем, быстро выяснилось, что Ширвиндт — это и есть профессия.

"Меня зовут Станиславский. А это мой друг – Немерович-Данченко", — представлялся Фросе Бурлаковой герой Ширвиндта в фильме "Приходите завтра".

- Чой-то я про вас слыхала. Токо вы больно молодой!

"Шура красив как Бог всегда был. Стать!" – делится своими впечатлениями от актера народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.

"Может, помахать им рукой? А Сусанна разрешила? Нет, тогда не надо никакой самодеятельности", — это отрывок уже из фильма "Самая обаятельная и привлекательная".

Дуэт на всю жизнь Ширвиндт-Державин спелись еще в детстве, под новогодней елкой.

"Если в прошлом году вы не снялись в 8 картинах, то в этом году — уже в 16! Рост налицо!" – разыгрывали забавные сценки два актера.

"Как-то Сталин сказал фразочку: незаменимых нет. Ерунда! Есть незаменимые", — вспоминал своих партнеров в кино и театре Михаила Державина и Андрея Миронова Ширвиндт.

"Неужели у меня инфлюэнца? Друзья мои, мы все неизлечимо больны!" – сокрушался герой Миронова в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".

"Ну, куролесили, — признается в бурно проведенной молодости Александр Ширвиндт. — Это уже невесть что. Это сейчас страшно подумать: подъезжали к аэропорту Шереметьево. Он только отрылся. Вплотную к взлетной полосе Марк Анатольевич (Зазхаров) всегда режиссерское мышление проявлял: он заставлял нас раскладывать три костра. Представляешь, зажигали. Он бегал и кыш-кыш — отгонял самолеты".

"Где бы мы ни собирались и по сей день, чьи-то юбилеи, когда он что-то говорит — лучше сказать никто не умеет". – восхищается Ширвиндтом актер и продюсер Леонид Ярмольник.

"Позвольте, товарищи, у меня все ходя записаны!" – восклицает одноглазый шахматист из "12 стульев".

Большой актер без главных ролей в кино. Но эти эпизоды дорогого стоят!

Другое дело — театр. Сначала Ленком, вслед за Эфросом — Малая Бронная, и наконец, Сатира, где он уже 19 лет как худрук.

"Есть планета Ширвиндт, — восклицает народный артист России Федор Добронравов. – Так, как он живет, так, как он думает, играет, шутит, так не делает никто!"

В 2019 году юбилей и у театра — 95 лет. Отмечать дни рождения будут уже в октябре, на сцене. Лето Александр Анатольевич проводит традиционно с удочкой в руках.

"Сяду на Валдай. Я там 22 года сижу. И буду ждать терпеливо мерного подлещика", — мечтательно признается российский народный Ширвиндт.