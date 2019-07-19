Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин считает, что серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства проинформировал общественность в ходе общения с работниками "Магнитогорского металлургического комбината".

Отвечая на вопрос, чем объясняется рост цен на топливо в последнее время, Путин рассказал рост цен на моторное топливо — ниже уровня инфляции. Он отметил, что специально сдерживать рост цен опасно, поскольку производители не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, что может в свою очередь отозваться резким ростом стоимости топлива.

Глава государства также участвовал в запуске в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики № 5. Президент России поздравил всех с успешным запуском и по просьбе собравшихся оставил на память свой автограф на информационном стенде, расположенном на главном посту управления производством.