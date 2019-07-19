ФСИН: в колонии, где Кокорин и Мамаев, никого не бьют

Футболисты Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонии, в которой заключенных не бьют, так что информация в СМИ о пытках в ней не соответствует правде.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний РФ генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко. В подтверждении своих слов он предложил провести в колонии проверку.

Ранее бывший заключенный исправительной колонии № 4 в Белгородской области, житель подмосковной Коломны Валентин Соколов рассказал в прессе о том, что заключенных ИК-4 избивают сотрудники.

За две драки в октябре 2018 года в Москве форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима (братья Кокорины).