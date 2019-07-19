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19 июля 201922:12

Российские пляжники с победы стартовали в отборе к чемпионату мира

Instagram / Максим Чужков

В московских "Лужниках" завершился матч стартового тура первого группового этапа квалификации к чемпионату мира 2019 года по пляжному футболу между сборными России и Германии. Российские пляжники добились уверенной победы со счетом 6:2.

В составе нашей команды хет-трик оформил Борис Никоноров. Также за россиян отличились Кирилл Романов, Артур Папоротный и вратарь Максим Чужков.

В другом матче этой группы венгерские футболисты взяли верх над командой Эстонии в дополнительное время со счетом 2:1. 20 июля сборная России сыграет с эстонцами, а немцы сразятся с венграми.

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