Международное агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-. Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, у нашей страны высокие показатели финансовой устойчивости.

А вот экономический рост, по его словам, необходимо стимулировать. Это поможет в том числе повысить рейтинг. При этом для России более важно, как ее оценивает рынок, а не рейтинговые агентства.

"Для России важнее то, как нас оценивает рынок, что у нас происходит. Рыночная оценка российского риска гораздо лучше, чем оценка рейтинговых агентств. Проценты по нашим долгам мы платим по тому, как нас оценивают инвесторы, а не рейтинговые агентства", — заявил он.