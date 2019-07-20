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20 июля 201901:04

Международное агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России

Международное агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-. Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, у нашей страны высокие показатели финансовой устойчивости.

А вот экономический рост, по его словам, необходимо стимулировать. Это поможет в том числе повысить рейтинг. При этом для России более важно, как ее оценивает рынок, а не рейтинговые агентства.

"Для России важнее то, как нас оценивает рынок, что у нас происходит. Рыночная оценка российского риска гораздо лучше, чем оценка рейтинговых агентств. Проценты по нашим долгам мы платим по тому, как нас оценивают инвесторы, а не рейтинговые агентства", — заявил он.

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