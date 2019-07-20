США не хотят вести переговоры по Сирии в Казахстане

Соединенные Штаты считают, что единственной площадкой для сирийского урегулирования является ООН, а на переговорах в Казахстане (в рамках Астанинского процесса) они не будут участвовать ни в какой форме.

Астанинский процесс — переговоры по инициативе России, Турции и Ирана в столице Казахстана: первый раунд прошел в январе 2017 года, а последний, двенадцатый — в конце апреля этого года.

США в мае 2018 года отказались от участия и сейчас заявляют, что только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии, а Астанинский процесс оказался якобы не способен предотвратить насилие.

"Переговоры астанинской группы не могут заменить Женеву, и Соединенные Штаты не будут участвовать ни в какой форме", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

13-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане 1-2 августа, сообщает ТАСС.

Тем временем спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Америка не будет предоставлять продовольствие людям в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится в контролируемом США районе на юге Сирии. "Если мы будем кормить их, это будет выглядеть так, будто мы хотим остаться в Сирии навсегда", — отметил Джеффри.

Печально известный "Рукбан" за почти пять лет существования превратился в концлагерь с населением около 50 тысяч человек — с процветающим бандитизмом, проституцией, высочайшей детской смертностью и тотальным голодом. Террористы бежать из оккупированного региона мирным жителям не дают; вырваться оттуда удалось лишь немногим. Въезд на оккупированную территорию военные США разрешают только представителям ООН.