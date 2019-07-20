Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.

Саакашвили отметил, что Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам​​​ и что не хочет, чтобы из-за голосов, которые могут уйти к его партии, партия Зеленского не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство.

"Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию, — отдать голоса за "Слугу народа", — написал Саакашвили в своем Facebook.

Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%, сообщает РИА Новости.

Дорогу партии Саакашвили, которой ранее отказали в регистрации, открыли в конце июня.

Саакашвили, сбежавший из своей страны из-за уголовного преследования, получил украинское гражданство в 2015 году, после чего занял пост губернатора Одесской области.

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко уволил его, заявив, что тот не только не выполнил обещаний, но еще более ухудшил экономику области. В 2017 году он лишил Саакашвили украинского гражданства и выслал его в Польшу.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, и политик на следующий же день приехал на Украину.