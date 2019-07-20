Коррида от Федерера: швейцарский теннисист сыграет на арене для боя быков

Двадцатикратный победитель теннисных турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер впервые в карьере собирается посетить Мексику. При этом экс-первая ракетка мира намерен провести в ноябре выставочный матч на стадионе "Пласа Мексико", крупнейшей в мире арене для корриды.

"Пласа Мексико" вмещает 41,2 тыс. зрителей и если Федерер сумеет заполнить трибуны, то станет обладателем мирового рекорда по числу зрителей на теннисном матче, сообщает Globoesporte.Globo.Сom. Многое будет зависеть от соперника Роджера, который определится позднее.

🏟️ La Plaza de Toros Monumental de México le abrirá sus puertas al tenis para recibir a @rogerfederer 🎾👏🏼 pic.twitter.com/ET5kgYDzXV — Civideportes (@Civideportes1) 18 июля 2019 г.

На сегодня высшее достижение в этой части принадлежит известным теннисисткам бельгийке Ким Клийстерс и американке Серене Уильямс, который в 2010 году в Брюсселе сумели собрать на трибунах 35 тыс. зрителей.