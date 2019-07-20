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20 июля 201913:38

Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки, уснувшей на скамейке в Барселоне

metropoliabierta.com

Полиция Каталонии (Mossos d’Esquadra) задержала двух мужчин по подозрению в причастности к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне. Также арестована женщина, предположительно причастная к этому преступлению.

Правоохранители узнали о преступлении во вторник, 16 июля, после обнаружения прохожими на улице молодой женщины, которая была дезориентирована и просила о помощи. Ее доставили в больницу с гематомами и другими травмами, а затем полиция получила уведомление о возможном изнасиловании пострадавшей, пишет El Periodico.

Было оперативно начато расследование, результатом которого стал арест подозреваемых — двух румынов и испанки. Сообщается, что девушка уснула на скамейке на Северном автовокзале Барселоны, после чего несколько мужчин силой увели ее на пустырь, где и произошло изнасилование. Свою жертву преступники удерживали в течение двух дней, пока ей не удалось сбежать.

Сообщается, что на пустыре в барселонском районе Побленоу было обустроено нечто вроде лагеря, где и жили подозреваемые. Мужчинам вменяется в вину изнасилование потерпевшей, а арестованной вместе с ними женщине — незаконное лишение свободы и нанесение девушке легких травм.

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