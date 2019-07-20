Онищенко пообещал наказать пивных мерзавцев

Геннадий Онищенко раскритиковал предложение Минпромторга вновь считать пиво безалкогольным напитком. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке назвал инициативу циничной, беспринципной и провокационной. По его мнению, такие предложения идут вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.

Онищенко предположил, что если инициатива будет принята, то пиво может появиться в школьных буфетах, его разрешат употреблять беременным и кормящим матерям.

Эти люди мерзавцы, завил Онищенко. Он собирается подать в суд на инициаторов не считать пиво алкоголем. Основание — "ненависть к российскому народу". Депутат напомнил, что до 2011 года, когда пиво вновь приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам. В том числе среди детей. Мамам, приводившим 14-15-летних подростков к наркологам, врачи объявляли диагноз "алкоголизм". Что очень удивляло родителей, ведь ребенок ничего, кроме пива не пил, а пиво алкоголем не считалось, напомнил Онищенко, его цитирует ТАСС.

Онищенко еще раз высказался по поводу разрешения продавать пиво на стадионе. Эту инициативу недавно поддержал Минспорта. Накануне Минпромторг РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. В проекте стратегии развития торговли на 2019—2025 годы предлагается рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной из-под понятия "алкогольная продукция".

Сейчас пиво считается алкоголем, его запрещено реализовать с 23 до 8 часов, продавать несовершеннолетним и поставлять в учебные и медицинские учреждения, военные объекты.