SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке

У самолета "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "Якутия" треснул верхний слой лобового стекла во время полета. Лайнер совершал рейс из Южной Кореи во Владивосток. На его борту находились 60 пассажиров, включая ребенка, и семь членов экипажа.

Самолету удалось приземлиться во Владивостоке. Никто не пострадал, передает ТАСС.