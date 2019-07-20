Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом

Тело маленького россиянина Давида Жуковского, пропавшего в Польше 10 июля, было обнаружено полицией.

Пятилетний мальчик находился в доме бабушки и дедушки в городе Гроджиск-Мазовецкий, когда его забрал отец и увез в неизвестном направлении. Позже отца мертвым нашли на железнодорожном переезд. Польская прокуратура склоняется к версии о суициде.

Полиция уверена, что это именно пропавший малыш. Об этом среди прочего говорит его одежда, передает РИА Новости.