Мужчина, которому отказали стюардессы, "заминировал" самолет
Телефонный террорист "заминировал" рейс Белград — Франкфурт, сообщает Sky News. Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Все 130 пассажиров и пять членов экипажа были вынуждены покинуть самолет, пока его обыскивал специальный отряд полиции и служебные собаки. Лайнер пришлось отогнать на безопасные три километра от взлетно-посадочной полосы. Рейс вылетел только через восемь часов. А злоумышленник был задержан, так как звонил из квартиры друга со стационарного телефона.
В субботу он признался в суде, сказав, что ему особенно понравилась одна из стюардесс, и после того, как он не смог разыскать ее в отеле, он сделал отчаянную попытку удержать ее в стране.
Любвеобильному сербу грозит наказание до одного года тюрьмы или серьезный денежный штраф.
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