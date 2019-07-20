Мужчина, которому отказали стюардессы, "заминировал" самолет

Телефонный террорист "заминировал" рейс Белград — Франкфурт, сообщает Sky News. Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.

Все 130 пассажиров и пять членов экипажа были вынуждены покинуть самолет, пока его обыскивал специальный отряд полиции и служебные собаки. Лайнер пришлось отогнать на безопасные три километра от взлетно-посадочной полосы. Рейс вылетел только через восемь часов. А злоумышленник был задержан, так как звонил из квартиры друга со стационарного телефона.

В субботу он признался в суде, сказав, что ему особенно понравилась одна из стюардесс, и после того, как он не смог разыскать ее в отеле, он сделал отчаянную попытку удержать ее в стране.

Любвеобильному сербу грозит наказание до одного года тюрьмы или серьезный денежный штраф.