Жесткий ответ: в Ормузском проливе зреет конфликт с непредсказуемыми последствиями
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе — главная тема не только в западных СМИ. Заявления один из другим делают дипломаты.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант первым пообещал Тегерану "жесткий ответ". Официальный Лондон по итогам заседания чрезвычайного комитета "Кобра" рекомендовал британским судам не приближаться к водам Ормузского пролива.
Солидарность с позицией Соединенного Королевства высказал МИД Франции. В немецком внешнеполитическом ведомстве назвали инцидент "неоправданным вмешательством в гражданское судоходство". В европейской дипломатической службе заявили, что действия Тегерана "создают риск еще большей эскалации в регионе".
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, напомнил, что вблизи Ирана находится немало американских боевых кораблей. Пентагон сейчас готовит операцию в Персидском заливе и собирает международную коалицию.
В свою очередь, представитель иранского Корпуса Стражей Исламской революции прямо заявил, что произошедшее — это обещанный Тегераном симметричный ответ на недавний арест Великобританией иранского танкера.
Первые кадры танкера Stena Impero после задержания в Ормузском проливе от иранского агентства Tasnim. Если это действительно порт Бандер-Аббас, то судно стоит где-то на якорной стоянке. Выпущена цепь.
Причина, по которой иранские власти решили остановить танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, объявлена официально: британский танкер задержали после столкновения с иранскими рыбаками, те подали сигнал бедствия, танкер начал менять курс, и это изменение противоречит международным правилам и создает условия для других инцидентов.
Представители портовой службы связались с силовиками. Корпус Стражей Исламской революции отправил к Stena Impero быстроходные катера и вертолет. Вместе с самим судном задержана и его команда. Экипаж интернациональный. Британцев нет, но есть филиппинцы, индийцы и россияне — это электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко.
"Все 23 члена экипажа на данный момент остаются на борту корабля, для завершения необходимых процедур. Связь, к сожалению, пока с ними установить не удалось, но посольство и посол находятся в плотном контакте с иранской стороной, чтобы нам предоставили возможность с ними пообщаться", — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.
Танкер шел пустым. Судно держало курс на порт Эль-Джубайль в Саудовской Аравии из порта Фуджэйра (это Объединенные Арабские Эмираты). Примерно через 40 минут там же, в Ормузском проливе, иранцы остановили и второй британский нефтевоз – Mesdar (он двигался встречным курсом под флагом Либерии), но довольно быстро отпустили. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в это время уже был на телефоне. Набрал госсекретаря США Майка Помпео, а вот соединиться с иранским визави долго не мог. Зариф как раз летел из Америки домой.
"Только что поговорил с министром иностранных дел Ирана Зарифом и выразил крайнее разочарование тем, что в прошлую субботу Иран заявлял, что они хотят деэскалации ситуации, а повели они себя совершенно наоборот. Нужно действовать, а не говорить, если мы хотим найти путь. Британские морские перевозки должны и будут защищены", — написал Хант в своем Twitter.
Британцев поддержали Берлин и Париж заявлениями своих МИД. В Соединенном Королевстве подчеркивают, что собираются разрешить ситуацию дипломатическим путем, не бряцая оружием, настаивая при этом на незыблемости принципа свободы судоходства. Правда, эта свобода, о которой так сокрушаются в Лондоне, бывает лишь всеобщей, и в данном случае иранцы об этом, как и обещали, напомнили. Stena Impero был задержан спустя несколько часов, после того как верховный суд Гибралтара продлил арест танкера Grace 1, на борт которого 4 июля высадился британский спецназ. Судно перевозило иранскую нефть. В общем, не Тегеран затеял этот морской бой.
Дональд Трамп напомнил, что в США много военных кораблей рядом с Ираном. Один из этих кораблей — вертолетоносец Boxer. Американцы твердят, что накануне именно с него сбили иранский беспилотник. Иранцы, показывая видео облета Boxera, сделанное их дроном, говорят, что с корабля промахнулись. С помощью радиопомех уронили свой же американский аппарат.
В Пентагоне тем временем сообщили, что приступают к разработке международной операции "Страж". Место проведения — Аравийский и Оманский заливы, проливы Баб-эль-Мандеб и все тот же Ормузский. Цель — снижение напряженности в международных водах. В реальности, конечно, все будет с точностью до наоборот.
Команда Boxer — тысяча человек экипажа плюс полторы тысячи морских пехотинцев. Вооружены до зубов. Артиллерия, бронемашины, танки и даже багги, чтобы сподручнее было воевать в прибрежных дюнах. К десантным относятся и два других американских корабля, находящихся сейчас в Ормузском проливе: John P. Murtha и Harpers Ferry.
Параллельно Пентагон начал обживать 15 лет стоявшую заброшенной авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Туда уже перебросили 500 солдат и офицеров, перегнали истребители и разместили средства ПВО. База была законсервирована со времен войны в Ираке.
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