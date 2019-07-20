Три человека полетели к МКС, Федор прибудет через месяц
20 июля Байконура на Международную космическую станцию отправился международный экипаж. Пилотируемый корабль "Союз" доставит на орбиту российского космонавта Александра Скворцова — он самый опытный в команде, астронавта NASA Эндрю Моргана и Луку Пармитано из Европейского космического агентства. В этой экспедиции будет и еще один участник — его зовут Федор, и он может выходить в открытый космос без скафандра.
Смотровая площадка в полутора километрах от Гагаринского старта. Местное время 21:28 минут. Пуск строго по расписанию, можно сказать, с космической точностью.
Через 9 минут после старта корабль отделяется от третьей ступени ракеты и берет курс на станцию. До МКС 6 часов. Все это время за экипажем внимательно наблюдают с Земли.
Впереди — больше полугода Земли в иллюминаторе. Нынешнему составу экспедиции предстоит рекордный объем работ на орбите, выход в открытый космос и десятки научных экспериментов. Помогать людям будет робот. Российской разработке не нужен скафандр — Федор может выполнять самые различные задачи вне корабля и даже стрелять с обеих рук. Доставят его на станцию уже другим "Союзом" через месяц.
Александр Скворцов на предполетной пресс-конференции пообещал снять работу Федора на видео: "Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать. Будет он там стрелять или не стрелять, посмотрим. По крайней мере, работать с ним придется, работать будет интересно, работа будет новая. Будем надеяться, что все получится".
Для россиянина этот полет станет третьим. Лука Пармитано был на станции в 2013-м. Морган же летит впервые. Они внешне спокойны и улыбаются. И, кажется, волнуются меньше, чем провожающие. "Здесь все свои, родные. Ты видишь эти лица и понимаешь, что скоро улетишь, а на Земле останутся люди, к которым ты неравнодушен", — говорит Александр Скворцов.
Последние шаги по Земле перед пуском. Волнительные мгновения, в которые умещаются годы интенсивных тренировок. Кажется, воздух здесь плавится не меньше, чем вблизи стартующей ракеты — не только от жары, а сегодня на Байконуре плюс 46, но и от эмоций. Экипаж провожают овациями.
На Байконуре за полетом следят в онлайн-режиме. Камеры установлены на МКС и пилотируемом корабле.
Между тем, любимая всеми космонавтами песня "Трава у дома" группы "Земляне" звучала во время прямого телемоста Международной космической станции с участниками и гостями фестиваля "Нашествие" в Тверской области. Десятки тысяч собравшихся подхватили слова "И снится нам не рокот космодрома", как напутствие тем, кто сейчас приближается к космической орбите.
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