Софья Великая: возможно, это мой последний чемпионат мира

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по фехтованию Софья Великая заняла второе место в соревнованиях на сабле. В финале Софья уступила украинке Ольге Харлан 4:15.

После боя Софья Великая сообщила, что был, возможно, ее последний чемпионат мира. При этом спортсменка собирается выступить на Олимпиаде 2020 года. "Может быть, это последний чемпионат мира в моей жизни. Пока не знаю, продолжу ли я фехтовать после Олимпиады-2020. Ничего страшного. Впереди еще командные соревнования. Самое главное – завоевать лицензию на Олимпийские игры", — приводит слова Софьи Великой РИА Новости.

Олимпийская чемпионка 2016 в командных соревнованиях Софья Великая семь раз становилась чемпионкой мира. Также на счету 34-летней спортсменки 14 побед на чемпионатах Европы.