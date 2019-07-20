Российские школьники получили шесть медалей на математической олимпиаде

На 60-й Международной математической олимпиаде для школьников, которая проходила в британском городе Бат, юные россияне завоевали две золотые и четыре серебряные медали. Всего в соревнованиях принимали участие команды из более чем 100 стран мира.

Как заявила министр просвещения Ольга Васильева, российские школьники, получив такое количество весомых наград, вошли в шестерку лучших команд мира по математической грамотности.

"Наши школьники и их тренерский коллектив в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки российской школы в точных науках", — приводит слова Васильевой РИА Новости.

Она пообещала, что Министерство просвещения сделает все возможное для проведения олимпиады на высочайшем уровне.

Следующая, 61-я Международная математическая олимпиада состоится в 2020 году в Санкт-Петербурге. Российская сборная привезет на родину флаг олимпиады, который будет передан ей на торжественной церемонии закрытия состязаний 21 июля.

В 2018 году на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.