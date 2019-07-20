В Западной Африке горит украинский траулер, пропал моряк

На украинском океанском траулере "Иван Голубец", который находится сейчас в районе Западной Африки, вспыхнул сильный пожар. В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Организованы его поиски.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в последний раз местонахождение судна было зафиксировано возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого оно по неизвестной причине отключило передающее устройство и исчезло с электронных карт.

"Иван Голубец" — один из четырех океанских траулеров, которые имеются в государственной собственности Украины. Судно ходит под грузинским флагом.