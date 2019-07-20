Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность

По информации концерна "Росэнергоатом", все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после произошедшей 18 июля остановки трех из них, вызванной коротким замыканием.

Ранее сообщалось, что из-за короткого замыкания произошло отключение высоковольтных ЛЭП "Белозерская" и "Опытная", что привело к отключению от сети трех энергоблоков Калиниской АЭС. В минувшую пятницу, 19 июля, рано утром станции. Два из трех отключившихся энергоблоков были выведены на номинальную мощность уже на следующий день, а третий – вечером субботы, 20 июля, передает ТАСС.

Расположенная на севере Тверской области Калининская АЭС — филиал АО "Концерн Росэнергоатом". В ее состав входят четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт каждый.