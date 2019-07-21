"Союз МС-13": есть стыковка

В 01:47 по московскому времени — на четыре минуты раньше запланированного — пилотируемый космический корабль "Союз МС-13" тремя членами экипажа на борту пристыковался в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).

На орбитальную станцию прибыли три члена очередной длительной экспедиции МКС-60/61 — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Все трое прибывших на МКС – полковники, причем Лука Пармитано получил это звание буквально за несколько дней до полета.

Командир "Союза МС-13" Александр Скворцов уже в третий раз отправился на Международную космическую станцию, Лука Пармитано – во второй (он был на станции в 2013 году), напоминает РИА Новости. Для Эндрю Моргана это первый космический полет. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день, Морган — 256 (до 1 апреля будущего года).

После произведенной стыковки и захвата работающему на орбите экипажу МКС – российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу — предстоит проверить герметичность стыковочного узла, и произвести выравнивание давления между пилотируемым кораблем и орбитальной станцией, после чего будут открыты переходные люки.

Как сообщалось, накануне вечером ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринского старта"). В ходе новой экспедиции экипажу МКС-60/61 предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований.