Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Youtube-канале видеоролик, на котором видно удручающее состояние находящегося на достройке на Николаевском судостроительном заводе ракетного крейсера "Украина".

Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод вместе с министром обороны Степаном Полтораком в минувший четверг. Глава оборонного ведомства предложил начать частичный демонтаж корабля, так как вооружение и оснащение крейсера непригодны к использованию, передает РИА Новости.

Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году, и через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности. В 1993 году крейсер перешел в собственность Украины и получил свое нынешнее название, но уже в 1996 году его достройку приостановили из-за отсутствия финансирования. В конце 2017 года Министерство обороны Украины заявило, что ВМС страны в таком корабле не нуждаются.