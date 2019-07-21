Экипаж трех полковников прибыл на МКС

Экипаж "Союза МС-13" перешел на борт Международной космической станции. Накануне вечером ракета-носитель была запущена со стартовой площадки Байконура. Как встретили космонавтов на МКС и какие задачи стоят перед экипажем?

На борту Международной космической станции теперь сразу шестеро: новый экипаж принимает эстафету у предыдущего состава. Они добрались до МКС меньше чем за семь часов. Позади суперперегрузки и самые волнительные девять минут старта. Именно за это время ракета-носитель преодолевает земное притяжение, а "Союз" выходит в открытый космос.

Эту уже 61-ю экспедицию на МКС можно назвать "полетом трех полковников". Итальянца Луку Пармитано повысили в звании за несколько дней до старта, для него это будет второй полет за карьеру. Самый опытный полковник, пусть и в отставке, — россиянин Александр Скворцов, который пробыл на орбите в общей сложности больше года. В космос он вернулся после спортивной травмы и долгого перерыва. Об этом он говорит на предполетной пресс-конференции: "Самое главное качество должно быть – целеустремленность. У каждого свой путь в космос. И как показывает опыт – достаточно длинный путь. Во у меня, например, 12 лет и девять месяцев до первого полета. То есть, сохранить здоровье, сохранить мотивацию очень сложно".

Американец Эндрю Морган тоже в чине полковника. На эмблемах экипажа, а у каждой экспедиции они свои, нет привычных имен и фамилий. Вместо них римская цифра 50 — L. Именно так пилоты решили напомнить о знаковом событии в освоении космоса: ровно полвека назад в это же день американский модуль коснулся лунной поверхности. Сегодня же человечество снова планирует покорить спутник Земли, но уже в международном составе. "Это прекрасное совпадение, что мы стартуем в такой день – в 50-ю годовщину высадки человека на Луну. И я бы хотел поблагодарить за это орбитальную механику. Нам повезло, что мы летим в этот день. И так мы можем почтить память этого события. Если вы обратите внимание, у нас троих справа на наших костюмах есть нашивка, посвященная миссии "Аполлона-11", говорит астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

На МКС у нового экипажа много работы: выходы в открытый космос, научные исследования. Только в российской программе — 52 эксперимента. Кроме того, экипажу необходимо поддерживать работоспособность станции, вести фото- и видеосъемку и обеспечивать стыковки кораблей. Астронавт НАСА Эндрю Морган подчеркивает: "Когда мы работаем все вместе в рамках международного сотрудничества, мы можем достичь намного более серьезных результатов. На данный момент мы сосредоточены на нашей конкретной миссии, на нашем полете на станцию. И я бы хотел уточнить: когда мы вместе, когда мы работаем по программе международного сотрудничества, мы можем сделать намного больше".

В августе к космонавтам и астронавтам присоединится "Фёдор" — так зовут робота для манипуляций в открытом космосе. Он будет единственным пассажиром ближайшего рейса на МКС.

Специально для работ в космосе итальянский астронавт Лука Пармитано подготовил музыкальный сюрприз: он собирается сыграть диджейский сет.

Экипаж 61-й экспедиции проведет на орбите дольше запланированного почти полтора месяца по просьбе американской стороны, якобы, из-за проблем с пилотируемым кораблем НАСА. Дольше всех на орбите пробудет американский астронавт Эндрю Морган — 256 суток. Все три полковника встретят Новый год на борту МКС.