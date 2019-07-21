На Украине открылись избирательные участки

Досрочные выборы в Верховную Раду стартовали на Украине: в 8 часов утра в стране открылись избирательные участки.

Новый состав парламента должны были избирать осенью этого года, но Владимир Зеленский после вступления в должность президента распустил Раду, напоминает телеканал "Россия 24".

По данным опросов, в лидерах как раз партия президента Украины "Слуга народа". Главная интрига выборов — хватит ли ей голосов, чтобы получить большинство в парламенте, или придется формировать коалицию. На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Ещё две политических силы, которые могут преодолеть 5-процентный барьер — "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

В последний раз парламентские выборы на Украине проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу: новый избирательные кодекс определяет, что следующие выборы в Верховную Раду пройдут по открытым партийным спискам.

На досрочных выборах Рады девятого созыва за право быть избранным по одномандатным округам борьбу ведут 3220 кандидатов: 1404 человек представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы, сообщает ТАСС. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины. При этом около трех миллионов жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не смогут принять участие в голосовании, как и на прошедших весной этого года президентских выборах. Примерно столько же украинцев, живущих на территории России, также не смогут выбирать депутатов парламента, так как избирательные участки при дипмиссиях Украины закрыты.