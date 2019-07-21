В Москве у безработного отняли почти 5 миллионов рублей

На улице Академика Королева, расположенной на северо-востоке Москвы, мужчина подвергся нападению злоумышленников, которые отобрали у него рюкзак с 4,85 миллиона рублей.

По информации представителей столичной полиции, двое грабителей прыснули в лицо своей жертве – безработному 1984 года рождения — неизвестной жидкостью из аэрозольного баллончика, после чего похитили рюкзак с деньгами и скрылись, передает ТАСС.