Подмена GPS: Россию подозревают в причастности к захвату британского танкера

В Великобритании расследуют версию о причастности России к инциденту с задержанием Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Британский Центр правительственной связи (GCHQ) и разведка MI6 расследуют возможное использование "российских шпионских технологий", с помощью которых танкер мог быть заведен в иранские территориальные воды с помощью ложных координат системы GPS.

По словам источников британской The Daily Mirror в спецслужбах Соединенного Королевства, ложные сигналы GPS могли посылать иранские беспилотники. Следователи будут пытаться установить, имело ли это место в действительности — в частности, были ли какие-либо подозрительные сигналы зафиксированы западными самолетами-разведчиками в районе инцидента.

"У России есть технология подмены сигналов GPS, и она могла помочь Ирану в этом рискованном предприятии, которые было исключительно дерзким, — заявил один из источников британского издания. — Это сделало бы британское судоходство исключительно уязвимым и стало бы причиной серьезной озабоченности для кораблей Королевских ВМС в регионе".

Иранский Корпус стражей Исламской революции и российская разведка уже очень тесно работали вместе в Сирии, где защищали и помогали интересам друг друга, добавил источник.



Экипажу задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero ничто не угрожает, он полностью здоров, заявили иранские власти в эфире местного телевидения. По их словам, судно сейчас стоит на якоре в одном из портов.

Тем временем, Лондон готов заморозить активы Тегерана, если иранские власти не освободят задержанный британский танкер, сообщил ранее телеканал "Россия 24". В Соединенном Королевстве рассматривают ряд дипломатических и экономических мер.

Постоянное представительство Великобритании при ООН утверждает, что судно было задержано в территориальных водах Омана, а значит, Иран действовал неправомерно. На скорейшее освобождение танкера надеется и компания-владелец.