Минск подготовил увесистые папки претензий к Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе посетили остров Валаам в Карелии — одно из самых почитаемых святых мест в России. Все увиденное там произвело на президента Белоруссии, как он сам дал понять, особое впечатление.

- Наши истоки, наши корни там. Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святым местам провели и откровенно показали все это.

Эти слова Лукашенко говорил уже на официальных переговорах на следующий день в Санкт-Петербурге. О том, как они проходили, рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Практически все белорусские министры разложили увесистые папки: у них, как многократно заявлял Минск, к российским коллегам немало претензий — в основном финансовых.

Лукашенко, который обычно легко импровизирует, в начале встречи достал из папки заранее заготовленный текст. Не читал его дословно, но регулярно в него посматривал — и предложил до декабря, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, взять и обо всем договориться.

"Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем вопросы", — полагает белорусский президент.

Обсуждение в здании Таврического дворца, конечно, шло за закрытыми дверями. Удалось ли снять проблемные вопросы, Путин и Лукашенко говорить не стали. Но министры вполне оптимистичны: работа идет.

- Перечень мер по взаимной интеграции — удастся сблизить позиции, договориться?

"У нас во многом уже такая работа сделана, остается ее дошлифовать — я думаю, что это вполне реально", — говорит первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.

В отношениях настолько близких стран уж точно не должно быть по-другому.