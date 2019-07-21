Скандал в Ростове: "Спартак" возмущен избиением болельщиков клуба

После матча второго тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Спартаком" произошли столкновения сотрудников ОМОНа и болельщиков московского клуба. Руководство красно-белых выразило возмущение действиями правоохранительных органов.

"Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов, а также представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины", – говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте столичного клуба.

Напомним, что после игры болельщиков "Спартака" долгое время не выпускали со стадиона. Затем произошли стычки между поклонниками красно-белых и сотрудниками ОМОНа. В итоге были задержаны восемь человек. Один человек обратился за медицинской помощью.

Пресс-служба Росгвардия дала свою оценку произошедшему. "Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок: разжигали файеры и бросали хлопушки. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям", – сообщается в заявлении пресс-службы Росгвардии по Ростовской области.

Напомним, что матч между "Ростовом" и "Спартаком" завершился ничейным результатом – 2:2.