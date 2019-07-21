Путин показал Лукашенко Валаам
На этой неделе Владимир Путин побывал на Валааме. Компанию в этой поездке к святым местам ему составил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии приехал в Россию с двухдневным визитом в сопровождении младшего сына Коли. И в преддверии большого российско-белорусского форума в Петербурге лидеры двух стран посетили Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, который называют Северным Афоном. Президенты отстояли службу в храме, посетили древние скиты и пообщались в неформальной обстановке.
Сколько раз здесь бывал за последние годы Путин, уже сложно сосчитать, но президент Белоруссии здесь впервые. И приглашение его сюда, безусловно, знак особой близости между странами.
Еще несколько минут прогулки, потом Путин и Лукашенко спускаются к дому у берега. Строение по-гречески называется архондарик, по-русски — комната для гостей. И здесь в тиши леса, на воде и пообедают вместе президенты России и Белоруссии.
Обед лидеров прошел под шум воды и крики птиц, которых не очень-то и ожидаешь увидеть на севере России. Павлины на этом островке повсюду — несколько лет назад их подарили отцу Мефодию. Птицам климат Валаама и условия жизни настолько пришлись по душе, что с тех пор их здесь все больше и больше.
На стремительных "Метеорах" дорога с материка занимает всего час с небольшим. И вот перед глазами место не просто особой красоты — особой силы. Александру Лукашенко рассказывают, каким президент Путин впервые увидел этот же собор в 2001-м: "Все было облуплено, штукатурки даже не было".
Тогда, в 2001-м, Путину храм тоже показывал игумен Панкратий. От былого величия собора практически ничего не осталось — ни алтаря, ни уцелевших икон. "Все 90-е годы мы, конечно, бедствовали. Мы всерьез подумывали, чтобы братию монастыря эвакуировать в города, на подворья. Голод бы начался, у нас же не просто было продуктов и невозможно было их купить, — вспоминает Панкратий, епископ Троицкий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. — Это было время страшное".
У монахов теперь есть даже своя ферма — они обеспечивают себя молоком, сырами. Паломники и туристы уже выучили, что в середине июля на Валааме бывает Путин. Так что многие, конечно, постарались побывать на острове именно сейчас.
Настоящими пронырливыми репортерами оказались два подростка. Сначала они умудрились вплотную подойти к Путину и Лукашенко во время службы и снимали происходящее на мобильный телефон со столь выигрышных ракурсов, каких не было даже у профессиональных операторов. А потом они же, опередив всех, оказались еще и на выходе президентов из храма.
Вместе с президентом Белоруссии и его очень повзрослевший сын Николай. Путин показал Лукашенко все основные достопримечательности Валаама. Все увиденное здесь на президента Белоруссии, как он сам дал понять, произвело особое впечатление.
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