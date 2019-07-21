Неонацистский арсенал в Италии: следы ведут на Украину

Украина на этой неделе неожиданно стала темой номер один в Италии. Там на севере страны был обнаружен крупный схрон боеприпасов. Арсенал впечатляет: среди винтовок, автоматов, пистолетов, дробовиков и ножей была найдена ракета класса "воздух-воздух", причем в рабочем состоянии. Задержаны трое. Именно они, со слов вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини, готовили на него покушение. Но американские журналисты распространили фейковую новость, которую подхватили по всему миру: мол, арсенал и свастики принадлежат не ВСУ, а ополченцам Донбасса. Это вранье. И наглая провокация.

Только вот в официальном докладе итальянской полиции говорилось совсем иное: подозреваемые были связаны с ультраправыми группировками на Украине и сражались на стороне Киева против ополченцев.

Запустив этот фейк, никто из западных СМИ даже не подумал исправить откровенную ложь. В итоге это заставили сделать полицию, которая отредактировала свой пресс-релиз, убрав любые упоминания о том, кто на чьей стороне воевал.

Становится понятно, что это не мафия, когда во время обыска из-под кровати достают эмблемы со свастикой. У задержанных были связи с украинским добровольческим батальоном "Азов", сообщают агентства со ссылкой на источники в прокуратуре Турина. Нашли 9 штурмовых винтовок, 7 пистолетов, 3 дробовика, 1 автомат, почти тысячу патронов разного калибра и — важная деталь — магазины с увеличенной емкостью.

Кажется, идеальное место, для того чтобы что-то спрятать — крошечный аэропорт для легкомоторных самолетов в городке Риванаццано. На одном из почтовых ящиков надпись: аэроклуб. Известно, что двое из задержанных праворадикалов — авиалюбители. Как раз те, что отвечали за хранение ракеты.

Где неонацисты хранили оружие стоимостью 500 тысяч долларов, местные жители знают хорошо. На складе рядом с территорией аэропорта среди запчастей для самолетов и старой аппаратуры и нашли ракету класса "воздух-воздух". Полиция и сейчас работает на месте, проводит дополнительный обыск. К сожалению, журналистов на территорию не пропускают.

Среди списанных самолетов и оборудования легко было спрятать длинный зеленый контейнер. Третий задержанный, Фабио дель Берджиоло, внушительный арсенал хранил в своей квартире прямо под кроватью.

С особо опасным соседом житель Гаррета Руслан Самедов лично знаком не был. Известно, что всех приезжих дель Берджиоло, мягко говоря, недолюбливал, мигрантов называл захватчиками Европы — это зафиксировала прослушка его телефона. В квартире, где дель Берджиоло хранил свой арсенал, и сейчас остается его мать. От интервью она отказывается.

Зато поговорить захотели бывшие товарищи по партии: 18 лет назад радикал, хранивший дома оружие и свастику, состоял в ультраправой "Новой силе". Свои связи с задержанным партия отрицает из-за его контактов с украинскими националистами.

"Человек, у которого была найдена бомба, был против России, не на ее стороне. Я не знаю, идет ли речь о частной сделке по продаже оружия или о коллекции. Но очевидно то, что эта ракета — киевского происхождения", — заявил Сальваторе Феррара, представитель партии "Новая сила Ломбардии".

О том, что за хранением арсенала в Италии стоят именно украинцы, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини: "Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала".

Почему тогда полиция, вроде как подчиняющаяся министру МВД Сальвини, убрала информацию о том, что задержанные неонацисты были в Донбассе на стороне украинской армии? От интервью в туринском подразделении полиции отказались. В письменном ответе подчеркивается — упоминание о том ,какую сторону поддерживали радикалы, было ошибкой: "В ответ на ваше электронное письмо мы уточняем, что в ходе конференции не было сделано никаких заявлений о политической принадлежности комбатантов. В коммюнике была ошибка, которая исправлена".

Арсенал всерьез взволновал военных экспертов. И прежде всего, те самые магазины с увеличенной емкостью — они позволяют стрелять беспрерывно, не перезаряжая.

"Это фундаментальный аспект, потому что время, необходимое для перезарядки, может иметь огромное значение, чтобы жертвы смогли бежать, а силы быстрого реагирования вмешаться в операцию. Мы уже видели подобное снаряжение в некоторых из самых жестоких терактов в Соединенных Штатах или, совсем недавно, в Новой Зеландии", — рассказал Франко Якк, военный аналитик по безопасности, обороне и контртерроризму.

По совпадению, накануне обнаружения арсенала украинские националисты призывали захватывать итальянцев в заложники и мстить за приговор нацгвардейцу Маркиву, которого признали виновным в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика. К чему готовились задержанные неонацисты — теракт, покушение, перепродажа, еще предстоит установить антитеррористической полиции, но уже ясно, что следы вновь ведут на Украину.