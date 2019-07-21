Прокуратура Польши: пятилетний россиянин Давид Жуковский был убит

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский в воскресенье сообщил подробности смерти пятилетнего россиянина Давида Жуковского. Как считает прокурор, ведущий дело Давида, результаты осмотра места нахождения тела ребенка позволяют сделать вывод, что мальчик был убит. Предварительное расследование будет идти именно в этом направлении, пишет ТАСС.

Давид Жуковский пропал 10 июля. Выяснилось, что его забрал отец и увез в неизвестном направлении. Позднее тело отца было найдено на железнодорожных путях. Предположительно, он покончил с собой. Мальчика безуспешно искали кинологи, вертолет, БПЛА, военные, пожарные и волонтеры.

Польские СМИ сообщили об угрозе в сообщении, которое отец ребенка отправил его матери. В ней он пообещал ей, что женщина потеряет сына.