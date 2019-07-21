Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.

Строительство "Северного потока — 2" завершено на 60 процентов, отмечает Шугарт, и американские санкции едва ли помешают его достройке. Эти санкции, по его мнению, не только лишь незначительно повлияют на Россию, но и повредят американским банкам и компаниям, ведущим бизнес за границей.



Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Именно этот энергоноситель Шугарт и предлагает использовать для противостояния России.

Вместо введения санкций, считает он, США следовало бы нарастить разработку собственных месторождений природного газа и отправить через Атлантику "флот танкеров с СПГ". Это ослабило бы зависимость потребителей Западной Европы от России — что, по словам Шугарта, фактически уже происходит.