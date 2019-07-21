Питерские альпинисты сорвались в ущелье Укю

В Кабардино-Балкарии при восхождении на гору Урал погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, они сорвались в ущелье Укю на высоте 4300 метров.

Тела без признаков жизни увидели альпинисты из группы, следовавшей другим маршрутом, пишет "Интерфакс". Шестеро спасателей из Эльбрусского спасотряда выдвинулись к месту трагедии. Альпинисты в установленном порядке зарегистрировались в лагере "Безенги".