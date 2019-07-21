Юрий Семин: во втором тайме мы растеряли преимущество

Московский "Локомотив" одержал свою первую победу в новом чемпионате России по футболу. В матче второго тура вице-чемпионы страны нанесли поражение новичку "Тамбову" с результатом 2:1.

Все мячи были забиты до перерыва. На гол Михаила Костюкова "Локомотив" ответил точными ударами Эдера и Владислава Игнатьева. "Первый тайм оказался хорошим. После перерыаа, мы играли плохо и полностью упустили преимущество. Нам нужен был третий центральный защитник, и я поменял в перерыве Владислава Игнатьева, потому что он не играл два месяца, боялся, что он получит травму. Нам сейчас немного не хватает кондиций игрокам. Пройдет 4-5 туров, будет правильная картинка", — приводит слова Семина РИА Новости.

Во втором тайме Юрий Павлович был предупрежден арбитром Станиславом Васильевым. "Я нарушил правила, когда вышел из зоны, которую нельзя покидать. Сбили Ведрана Чорлуку, а свисток промолчал. Скорее бы ввели VAR, чтобы судейство было качественней".

Тренер "Тамбова" Александр Григорян остался доволен игрой своей команды, не смотря на поражение. "Второй матч подряд мы выглядели достойно, к самоотдаче претензий нет, к плану на игру тоже. В игре с "Зенитом" пропустили два мяча за три-четыре минуты и сегодня. Это не закономерность, но факт. Теряем инициативу за короткое время. Во втором тайме игра мне понравилась. Было ощущение, что можем сравнять счет, что игроки настроены на это".